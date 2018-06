Så må man igen bade på Husmoderstranden

HIRTSHALS: - Så er badevandskvaliteten ved Husmoderstranden i Hirtshals igen i orden - og vi fraråder ikke længere badning fra stranden. Vi arbejder stadig på at finde årsagen til det forhøjede antal af enterokokker ved Husmoderstranden.

Sådan oplyser Hjørring Kommune fredag morgen på sin facebook-side, så badebukserne kan altså igen fiskes frem fra gemmerne, hvis man har lyst til at hoppe i bølgerne på Husmoderstranden i Hirtshals - og i øvrigt synes, at det er varmt nok ...

Hjørring Kommune frarådede onsdag aften badning på Husmoderstranden ved Hirtshals, efter der var blevet målt for højt bakterieindhold i vandet.

Derfor opsatte kommunen skilte med "badning frarådes" på stranden.

Bakterierne er af typen enterokokker, tarmbakterier, som kan være sygdomsfremkaldende og give alvorlige infektioner.

Se hvad Statens Serum Institut skriver om enterokokker.