Keramikcaféen brygger på nye byggeplaner

LØNSTRUP: Den sorte lade ved Keramikcafé Møllehuset i Lønstrup skal rives ned. Den bliver afløst af et nybyggeri, der skal rumme et lille bryghus, lager og nyt keramikværksted samt et væksthus.

Lige nu er der på grund af corona-krisen tomt i den ellers så populære café. Derfor har Kerstin Feldkamp og Martin Herold kastet sig over nye udfordringer, mens de venter på mulighed for at genåbne caféen.

En af dem er at brygge mere øl til stedets gæster og kunder.

- Jeg har brygget 1300 liter øl, der bare venter på, at der kommer nogle kunder, der vil smage det - men det kan heldigvis holde sig, fortæller Martin Herold.

Og så har parret taget de indledende skridt til nyt byggeri på den store grund.

- Lige siden vi købte stedet her, har vi været kede af laden - den er ikke køn, konstaterer Martin.

- Vi har fået landzonetilladelse til byggeriet af det nye bryghus og keramikværksted, tilføjer Martin Herold.

Parret satser på, at det nye hus vil stå klar i efteråret 2021.

Respekt for den gamle stil

Cafédelen bliver ikke rørt, men der bliver alligevel flere pladser til café-gæsterne, idet Kerstins værksted i bunden af cafeen-området flytter til den nye bygning.

- Mange vil heldigvis gerne besøge os, og vi vil rigtig gerne give plads til dem. Men vi vil ikke bygge noget, der skæmmer den gamle bygning.

- Vi vil gerne bibeholde den gamle stil, og vi vil ikke ændre ved hovedbygningen med knobskydninger.

Den eksisterende lade er på 300 kvadratmeter. Den nye bygning bliver på 200 kvm, og det har været vigtigt for ejerne, at skabe god sammenhæng mellem nybyggeriet og den gamle stolte hovedbygning fra 1824.

Parrets ældste søn er arkitekt, og han har udarbejdet en løsning for byggeprojektet, der passer ind - med respekt for den gamle hovedbygning.

- De 200 kvadratmeter fordeles med 50 kvadratmeter til henholdsvis keramikværksted, bryghus, væksthus og lager. Væksthuset blive åbent mod caféen, og der er planer om at brug væksthuset til ølsmagninger og andre arrangementer om sommeren.

- Vi vil også gerne dyrke lidt planter og grøntsager til brug i caféen.

- I Bryghuset begynder vi med det udstyr, vi har i dag. Rummet indrettes, så der er plads til et mere udbygget anlæg, men det ligger i 400.000 kroners-klassen, så det venter vi lige lidt med.

17 øl siden 2018

Den første øl fra Keramikcafé Møllehuset blev brygget i november 2018. Og siden er det gået stærkt. Huset kan i år præsentere hele 17 foreskellige håndbryggede øl.

- Sidste år havde jeg ikke brygget nok - 900 liter. Det blev jo revet væk, og da jeg kom til juni, var der ikke mere øl tilbage. Så i år har jeg brygget mere, smiler Martin.

- Nu er bøgen sprunget ud - og sidste år havde vi stor succes med øl brygget på bøg: En Book-Beer, fortæller Martin, der forleden bryggede den populære øl.

Lige nu foregår øl-brygningen i caféen.

Keramikcaféen sælger øl til at tage med hjem, og parret har indgået et samarbejde med REVA, der laver smukke trækasser til øllene.

- De er flotte og man kan købe tre- eller six-pack med hjem.

Etiketterne er afstemt den enkelte øls smag og skabt af parrets fire kreative børn.