Fire projekter indviet i Vidstrup

VIDSTRUP: Søndag den 15. september var der frilufts-fernisering på fire nye projekter i Vidstrup. Nemlig naturområdet “Fælleden”, “Mosteriet” i det gamle frysehus på Gl Hirtshalsvej, legepladsen samme sted og “Æblelunden” på Langholmvej.

- De her projekter er blevet til i kraft af en række ildsjæle - og i kraft af en stor økonomisk håndsrækning fra tre bidragsydere, fortalte Kurt Jørgensen fra Vidstrup Borgerforening.

Forening har søgt og fået LAG-midler, økonomiske midler fra Hjørring Kommune og en donation på 150.000 fra Hirtshals Sparekasses Gavefond:

- Vi er glade for, at vores ansøgninger er blevet imødekommet - og glæder os nu til for alvor at tage de nye områder i brug, fortalte Kurt Jørgensen.

Fælleden, der ligger på Gl Byvej vest for Vidstrup skal fremadrettet være et fælles afgræsningsområde for kvæg, får og heste, så det tidligere naturområde kan genoprettes. Mosteriet bliver åbent for byens borgere. Her kan man presse sine æbler, hælde dem på flasker og opbevare mosten. Legepladsen lige ved siden af er blevet renoveret og udvidet med nye trampoliner.

Æblelunden, der ligger i den syd-østlige del af Vidstrup, er en gave til byens borgere. Ved indvielsen den 15. september kunne man adoptere et æbletræ, som man fremadrettet skal passe, siden kan høste frugterne af - og forvandle til æblemost i byens nye mosteri:

- Stort tillykke til Vidstrup med de nye projekter. I er om nogen foregangslandsby i vores område og en inspiration for andre til, hvordan man kan få sin by til at blomstre, sagde formand for Hirtshals Sparekasses Gavefond, Helle Møller Riis.

I løbet af dagen spillede Peter og Lena Krog musik. Friufts-ferniseringerne blev afsluttet indendørs i Vidstrup Forsamlingshus med fortællinger af naturformidller Karsten Hansen - også kaldet Karsten Kortbuks.