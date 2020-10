Arkitekten fundet: Sådan kommer Hjørrings nye kulturskole til at se ud

HJØRRING: Vinderprojektet for Hjørring Kulturskole, der får en central placering tæt på både banegård og teater, er netop blevet offentliggjort.

Opgaven er tilfaldet arkitektfirmaet COBE A/S

Byrådet gav den 26. juni 2019 bygherreudvalget bemyndigelse til at tildele totalrådgiverkontrakten for anlægsprojektet Hjørring Kulturskole på Teaterpladsen, på området hvor Sysseltinget tidligere lå.

Et enigt bygherreudvalg har nu efter en grundig bedømmelsesproces med to udbudsfaser besluttet at tildele totalrådgiverkontrakten til arkitektfirmaet COBE a/s, der bidrog med det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Tim Jensen (S), formand for bygherreudvalget, siger:

- Konkurrenceprojektet viser en meget flot løsning af byggeriet i den komplekse kontekst, det skal indgå i. Bygningen kommer til at passe flot til kulturskolens karakter, og udformningen er løst meget modigt, i en nutidig stil der harmonerer med Vendsyssel Teater og ikke overskygger det. Vi er meget tilfredse med rummenes forløb i indretningen, og der er et godt hjerterum i bygningen. Desuden er vi glade for den stærke tilknytning, der er til Teaterpladsen. Vi er også endt med et byggeri, hvor formen skaber synergi i Jernbanegade. Vi mener, COBE a/s på bedste vis har løst opgaven, og Hjørring Kulturskole vil blive en bygning, der vil tiltale målgruppen, så vi også sikrer, den bliver brugt.

Bjarne Mølgård (V), næstformand for bygherreudvalget, er mere end tilfreds med bygningens brugbarhed og de tekniske kvaliteter.

- Med dette Projekt fra COBE a/s er de akustiske løsninger og egenskaber helt gennemtænkte, og vi kan sikre, at Hjørring får en kulturskole med de bedste akustiske kvaliteter. Og lyden er jo i allerhøjeste grad vigtig på en kulturskole, så det vil vi glæde os til. Desuden er der en udførlig strategi for DGNB-certificering, og bæredygtighed er jo netop noget, der optager os meget i Hjørring Kommune. Med Hjørring Kulturskole får vi et levende hus, centralt placeret der indbyder til at blive brugt og indretningen vil ligeledes medvirke til en optimal udnyttelse. Det kunne faktisk ikke være bedre, siger han.

Information fra bygherreudvalget fortæller, at de økonomiske beregninger i projektet er meget detaljerede og baseret på anerkendte nøgletal, og de rammer indenfor den samlede økonomiske ramme, hvilket trækker bedømmelsen op til ”glimrende opfyldelse af kriteriet”.

I den første udbudsrunde til Hjørring Kulturskole deltog fem prækvalificerede rådgiverfirmaer. Disse tilbud var anonymiserede og bygherreudvalget fik i den første udbudsfase hjælp fra en akustiker og en arkitekt som fagdommere. Efter første udbudsfase gik to projektforslag med samme pointtal videre i en forhandlingsproces, hvor rådgiverfirmaerne fik lejlighed til at tilpasse deres tilbud efter en dialog med bygherreudvalget. På baggrund af de tilrettede tilbud har bygherreudvalget truffet sin beslutning, hvor COBE a/s vandt udbuddet.